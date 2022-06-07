Украине нужны 60 РСЗО дальнего действия, чтобы остановить россиян — Арестович

Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня дальнего действия, чтобы остановить наступление россиян. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью с The Guardian .

По мнению представителя власти, того количества РСЗО, которое ВСУ получили от западных союзников на данный момент, мало, чтобы всерьез изменить ход событий на поле боя.

«Если мы получим 60 таких систем, то роSSийские войска будут остановлены полностью и не смогут продвигаться ни на одном направлении. Если 40, то они значительно замедлятся, понеся большие потери. Если 20, то они будут наступать и дальше, но с большими потерями, чем сейчас. Чем меньше мы получим, тем хуже для нас. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем терять позиции», – сказал Арестович.