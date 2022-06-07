Украине нужны 60 РСЗО дальнего действия, чтобы остановить россиян — Арестович

Советник главы ОП считает, что украинской армии требуется значительно больше реактивных систем залпового огня, чем предоставили союзники, информирует ZN.ua.

Украине нужны 60 РСЗО дальнего действия, чтобы остановить россиян — Арестович
© en.wikipedia.org

Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня дальнего действия, чтобы остановить наступление россиян. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью с The Guardian.

По мнению представителя власти, того количества РСЗО, которое ВСУ получили от западных союзников на данный момент, мало, чтобы всерьез изменить ход событий на поле боя.

«Если мы получим 60 таких систем, то роSSийские войска будут остановлены полностью и не смогут продвигаться ни на одном направлении. Если 40, то они значительно замедлятся, понеся большие потери. Если 20, то они будут наступать и дальше, но с большими потерями, чем сейчас. Чем меньше мы получим, тем хуже для нас. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем терять позиции», – сказал Арестович.

Напомним, что на прошлой неделе в США согласовали предоставление Украине нового пакета военной помощи, в который вошли ракетные системы HIMARS, а накануне глава Минобороны Великобритании анонсировал передачу РСЗО М270.


Александр Кричковский, ZN.ua





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