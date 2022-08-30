Арестович проговорився про своє нове військове звання: друге за рік

Як виявилось, радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича підвищили у військовому званні.

Про це повідомив сам Арестович в ефірі "Фейгін Live" .

«Доповідь полковника Арестовича закінчилася», - заявив Арестович у розмові з Марком Фейгіним. На уточнення Фейгіна, чи не отримав він нового звання, адже він був підполковником, Арестович відреагував: «Проговорився».

Нагадаємо, у квітні цього року Арестович вже отримував підвищення – тоді йому було присвоєно військове звання підполковника. У коментарях користувачі соцмереж жартували, що думали, що Арестович «уже давно генерал» і цікавилися в нього, чи не за Чорнобаївку.

Додамо, що Арестович закінчив Одеський інститут сухопутних військ, має диплом військового перекладача. З 1994 до 2005 року працював у Головному управлінні розвідки. Звільнився з армії у 2005 році у званні майора. Вивчав теологію у київському інституті святого Хоми Аквінського, а також встиг знятися в українських та російських фільмах та серіалах.

Арестович також розповідав, що служив розвідником у 72-й механізованій бригаді в зоні Операції об'єднаних сил у Краматорську та говорив, що брав участь у 33 бойових виходах за лінію фронту, а також про сім відомчих нагород.

«... У 22 роки я приїхав до Англії як розвідник, працював із британцями. І навчені полковники британської розвідки мене багато чому вчили. Вони казали: "Льоша, вища доблесть джентльмена - це вміння працювати з данностями, як вони є". І вони сказали ще одну річ: у людей, які працюють із данощами, дуже строката біографія. Тому що вони жадібно люблять життя, активно в нього втручаються. А на конкретному етапі ти завжди маєш справу з людьми, які через такт, у тому числі політичний такт, уже найлютіші вороги... Негідники, сволочі. А ти ж був щільно запроваджений у цю ситуацію. Тому я жадібно кидався в театр, я жадібно кидався туди, туди. І з боку ця біографія виглядає як біографія повного афериста…», - розповідав в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Арестович.