Мати загиблого українського військового різко відповіла Арестовичу на слова про чоловіків-боягузів

Мати загиблого на війні з окупантами героя, прокоментувала скандальні слова радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. Той висловив думку, що якби Зеленський попередив українців про майбутню повномасштабну війну, то наші чоловіки втекли б із країни.

Про це українська журналістка Наталія Іщенко написала на своїй сторінці у facebook.

Так, коментуючи новину про те, що глава держави наперед знав про те, що РФ нападе на Україну, Арестович написав, що в перші дні повномасштабної війни "вдень із вогнем шукали сміливих, але не могли знайти нікого, окрім військових". Цей пост викликала бурю обурень та обговорень у соціальних мережах, інформує Апостроф .

Наталія Іщенко написала про те, що її син три дні, з ранку 24.02.2022, ночував під військкоматом, щоб записатися до ТРО.

"Він не був військовозобов'язаним. У нього не було жодного військового досвіду. Але в перші ж години пішов захищати Київ та Україну. Загинув під Харковом. Олексій Арестович не рівняйте всіх по собі та своїм друзям. Більше говорити нічого не буду, хоча і хочеться", - написала жінка.