«Ранок у Джанкої»: Арестович показав себе на тлі вибухів у Криму

Арестович

Позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович коротко прокоментував вибухи в районі Джанкоя на території окупованого Криму.

Арестович опублікував жартівливий кадр, у якому він радісно посміхається на тлі величезного стовпа диму.

«Ранок у Джанкої. Олія, бавовна», - підписав Арестович результати фотомонтажу. Зазначимо, що для заднього фону було обрано момент вибуху на авіаційній базі росіян Саки у Криму.

Вибухи у районі Джанкоя прокоментував і радник голови ОП Михайло Подоляк. Він нагадав, що поки Крим буде окупованим, небезпека для загарбників та лиходіїв залишиться високою.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація у дії", - зазначив Подоляк на своїй сторінці у Twitter.


Катерина Петренко, politeka.net





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