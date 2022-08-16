«Ранок у Джанкої»: Арестович показав себе на тлі вибухів у Криму

Позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович коротко прокоментував вибухи в районі Джанкоя на території окупованого Криму.

Арестович опублікував жартівливий кадр, у якому він радісно посміхається на тлі величезного стовпа диму.

«Ранок у Джанкої. Олія, бавовна», - підписав Арестович результати фотомонтажу. Зазначимо, що для заднього фону було обрано момент вибуху на авіаційній базі росіян Саки у Криму.

Вибухи у районі Джанкоя прокоментував і радник голови ОП Михайло Подоляк. Він нагадав, що поки Крим буде окупованим, небезпека для загарбників та лиходіїв залишиться високою.