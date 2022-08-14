Соціологічна група “Рейтинг” включила Арестовича до опитувального листа як політика

Включення до опитувального листа соціологічної групи “Рейтинг” Олексія Арестовича – блогера та позаштатного радника керівника офісу президента Андрія Єрмака – викликало подив у менеджера Української Гельсінкської спілки з прав людини (УГСПЛ) Ольги Решитилової. Своє здивування вона висловила у пості у Фейсбуці .

За словами автора посту, її неприємно здивувало, що Олексія Арестовича "включено в політичні рейтинги і мене запитали, чи проголосувала б я за нього на президентських виборах".

Ольгу також здивували ще кілька питань соціологічної групи:

“Наприклад, чи вірю я у конфлікт між Залужним та Єрмаком. А також цілий блок питань був присвячений особисто Єрмаку”

Питання щодо глави Офісу президента, за словами Решитилової, стосувалися його особистих якостей, оцінки його дипломатичної компетенції, лідерства, його можливих зв'язків із Росією.

“І ось що я вам скажу, – пише автор поста у ФБ. — Я дуже рада, що навіть у стані активної війни наші люди мають час займатися політикою. Не дуже рада, щоправда, рівню цієї політики, але що вдієш. Також рада, що ми змогли зберегти державу”.

Ольга Решитилова також зазначила: “З набору питань мені здавалося, що опитування замовлено Офісом президента. Це моє припущення та висновок, фактів у мене немає. Так от, якщо воно відповідає дійсності, то мені і смішно, і сумно з тих питань, які реально турбують ВП. Дуже дрібно якось, хлопці. Ну от дуже. Навіть для вас”.

Олексій Арестович нині — вельми популярний блогер. До його прогнозів щодо подальшого розвитку подій у широкомасштабній війні, що розв'язана Росією проти України, інтерес досить високий, хоча вони й не завжди збуваються.