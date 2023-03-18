«Расистська політика»: у Великій Британії протестують проти нового законопроєкту щодо мігрантів

Близько двох тисяч жителів Великої Британії 18 березня пройшли маршем по Даунінг-стріт у Лондоні, а також в інших містах країни, висловлюючи протест проти урядової ініціативи щодо заборони мігрантам, які нелегально перетнули кордон королівства з боку Ла-Маншу, подавати заявки на притулок, передає AFP .

Деякі протестувальники несли плакати зі словами «Жодна людина не є незаконною» і говорили, що законопроєкт уряду про міграцію - «нелюдський» і «незаконний».

«Люди в цій країні порядні... і вони готові розкрити свої обійми для людей, які тікають від жахливих обставин. Уряд намагається зробити цих людей не тільки небажаними, але й нелегальними. Ми не можемо класифікувати людей як нелегальних, це расистська політика расистського уряду», - сказав Марк Дейлі, один із організаторів протесту.

Нелегальних прибульців уряд пропонує затримувати і перевозити до «безпечних» третіх країн, таких як Руанда. Виняток готові зробити для неповнолітніх, але лише якщо ті будуть без супроводу. Управління ООН у справах дітей минулого тижня заявило, що воно «глибоко стурбоване» потенційним впливом законопроєкту на неповнолітніх.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив у Палаті громад, що зупинка нелегальної міграції через Ла-Манш є «пріоритетом народу».