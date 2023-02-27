Усього у Росії є дев'ять літаків А-50. Один з них вчора постраждав у Мачулищах — моніторингова група

Учора в Білорусі сталося щось на кшталт "бавовни", внаслідок якої на військовому аеродромі "Мачулищі" під Мінськом постраждав російський літак А-50. Усього у РФ дев'ять таких бортів, і лише шість з них в модифікації "У", пише моніторингова група "Беларускі Гаюн" .

Там зазначається, що учора внаслідок двох вибухів на аеродромі цей літак отримав значні пошкодження. Йдеться про А-50У з реєстраційним номером RF-50608 (бортовий номер "43 червоний", заводський номер 0093479377, серійний номер 60-05). Там пошкоджені передня та центральна частини борта, авіоніка та радіолокаційна антена.

"Гаюн" пише, що в Білорусь цей літак прибув 3 січня цього року, пробувши на території республіки 54 дні. За цей час він зробив 12 вильотів.