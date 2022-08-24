WP про бункер Зеленського на початку війни: Арестович вмовляв тікати, а Єрмак закидав лідерів Заходу фото вбитих дітей

Українські чиновники розповіли американським журналістам, що відбувалося в оточенні Зеленського під час російської спроби атакувати Київ, інформує ZN.ua.

WP про бункер Зеленського на початку війни: Арестович вмовляв тікати, а Єрмак закидав лідерів Заходу фото вбитих дітей
© Офіс президента

Через кілька годин після початку вторгнення Росії глибоко під урядовим кварталом в Києві президент Володимир Зеленський дихав затхлим повітрям бункера, який збудували в часи СРСР і з тих пір майже не чіпали.

Голова РНБО України Олексій Данілов звітував українському лідеру про ситуацію, - пише Washington Post.

«Проста проблема полягає в тому, що наші партнери кажуть, що нам буде дуже важко і що наші шанси на успіх майже нульові. Ми не отримуємо значної підтримки у перші дні, тому що вони хочуть подивитися, наскільки ми здатні захищати свою країну. Можливо, вони не хочуть, щоб велика кількість зброї потрапила в руки росіян», - сказав тоді Данілов.

Він також озвучив Зеленському особисте застереження. Була інформація про те, що росіяни запустили план знищення чи схоплення президента України. Як мінімум Зеленському потрібно було подбати, щоб озброєні люди в його оточенні були відомими і лояльними. А рішення щодо можливої евакуації повинен був прийняти сам Зеленський. Данілов не став щось рекомендувати йому, але зауважив, що «ставки дуже високі». Інші члени оточення президента України закликали його поїхати з Києва. Президентська охорона радила переїхати в захищене місце за межами столиці, а можливо і на заході України. Про це Washington Post сказав Олексій Арестович, якого видання називає «військовим радником» Зеленського.

«Ваш офіс - це ціль. Будуть ракетні удари по ньому, а також диверсійні атаки. Були також розмови, що виходи заблокують і пустять газ», - розповів Арестович про застереження президентської охорони, в якій нібито вважали, що навіть бункер не був безпечним місцем.


Лесь Димань, ZN.ua





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