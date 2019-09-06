Число обстрелов на Донбассе возросло до 21, один боец погиб и один ранен

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 16 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Талаковки; вблизи Новогнатовки; трижды неподалеку Водяного; трижды вблизи Лебединского; дважды неподалеку Новотроицкого; вблизи Верхнеторецкого; дважды неподалеку Авдеевки; неподалеку Павлополя и вблизи Пищевика.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили пять обстрелов: в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Пивденного - из артиллерийских систем калибра 122-мм, из минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета, дважды неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120-мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

С начала зафиксировано два обстрела - неподалеку Павлополя из стрелкового оружия и возле Водяного - из минометов калибра 82-мм.