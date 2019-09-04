Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов
4 сентября закон был возвращен в Раду с предложениями президента.
Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".
Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.
"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.
Напомним, 11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию ( законопроект №6449). Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет.
Кроме того, Рада намерена ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию (законопроект №6607). Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.
19 июля спикер парламента Андрей Парубий подписал законопроект №6449.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.09.2019 15:01
04.09.2019 15:03