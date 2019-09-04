Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ

Одесский облсовет досрочно разворовал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

«За» проголосовал 51 депутат, «против»- трое, удержалось – двое, не голосовало - 17.

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.

Против увольнения выступала ВРИО председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат «Европейской Солидарности» Юрий Басюк.

В проекте решения указано, что Ройтбурд нарушил правила внутреннего трудового распорядка, проводил на территории мероприятия, которые якобы противоречат статуту музея, а также осуществлял внеплановые ремонтные работы и «другие многочисленные нарушения, зафиксированные депутатами».