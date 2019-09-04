Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ

«За» проголосовал 51 депутат, не голосовало - 17.

Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ

Одесский облсовет досрочно разворовал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

«За» проголосовал 51 депутат, «против»- трое, удержалось – двое, не голосовало - 17.

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.

Против увольнения выступала ВРИО председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат «Европейской Солидарности» Юрий Басюк.

В проекте решения указано, что Ройтбурд нарушил правила внутреннего трудового распорядка, проводил на территории мероприятия, которые якобы противоречат статуту музея, а также осуществлял внеплановые ремонтные работы и «другие многочисленные нарушения, зафиксированные депутатами».

Фото: Олександр РойтбурдФБ

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
Арахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенностиАрахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенности
Рада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органыРада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин уволил Уляну СупрунКабмин уволил Уляну Супрун
ВСП снова уволил судью Высшего хозсуда ТатьковаВСП снова уволил судью Высшего хозсуда Татькова
Рада уволила нового министра экономики из Совета НБУРада уволила нового министра экономики из Совета НБУ
Семочко окончательно уволили с военной службы, - СМИСемочко окончательно уволили с военной службы, - СМИ
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службыЗеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Руслана РябошапкуЗеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Руслана Рябошапку
Зеленский уволил Баканова, Пристайко и Загороднюка с прежних должностейЗеленский уволил Баканова, Пристайко и Загороднюка с прежних должностей
Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы Офиса президентаЗеленский уволил Гончарука с должности замглавы Офиса президента
Последние новости
Подгружаем последние новости