Новое правительство Украины - самое молодое в Европе, - Deutsche Welle

Средний возраст украинского правительства почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег.

Средний возраст новых украинских министров – 39 лет. На данный момент украинское правительство является самым молодым в Европе, сообщает Deutsche Welle.

Издание приводит в пример немецкое правительство, члены которого начали свою партийную карьеру когда новый украинский премьер-министр еще даже не родился. 35-летний Алексей Гончарук на 30 лет моложе канцлера Ангелы Меркель и на четыре года младше "юного дарования" ее правительства - 39-летнего министра здравоохранения Йенса Шпана. В целом, издание подсчитало, что средний возраст украинского правительства почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег.