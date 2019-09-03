Рада начала процесс изменения Конституции для отмены адвокатской монополии

Законопроект направлен в Конституционный Суд.

Рада начала процесс изменения Конституции для отмены адвокатской монополии
Фото: Аргумент

Верховная Рада 3 сентября начала процесс изменения Конституции в части отмены адвокатской монополии.

Депутаты 337 голосами направила соответствующий законопроект №1013 в Конституционный Суд для предоставления вывода.

"Речь идет об изъятии из статьи 131-2 положений, которые касаются представительства интересов другого лица. Положение, предусматривающее, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения, остается", - пояснил депутатам представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Также предлагается исключить подпункт "Переходных положений", который касается представительства адвокатами органов местной власти.

"С 1 января органы местной власти, органы местного самоуправления будут лишены юридической возможности представительства их интересов штатными сотрудниками, а вынуждены будут подписывать адвокатские соглашения и использовать исключительно услуг адвокатов", - сказал Вениславский.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

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