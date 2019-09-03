В октябре председательствовать в организации будет ЮАР, в ноябре - Британия, а в декабре - США.

Делегация РоSSии на месяц возглавила Совет безопасности ООН .

Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ ", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию на сайте Совета, в октябре председательствовать в Совбезе ООН будет ЮАР, в ноябре - Великобритания, а в декабре - США .

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip — United Nations (@UN) September 1, 2019

Напомним, в июле делегация РФ созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу. 16 июля шесть стран ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины и напомнили об агрессии РоSSии на Донбассе, сбитом МН17 и призвали РФ вернуть Украине моряков и корабли.

Ранее РоSSия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.