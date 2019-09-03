РоSSия на месяц возглавила Совбез ООН

В октябре председательствовать в организации будет ЮАР, в ноябре - Британия, а в декабре - США.

РоSSия на месяц возглавила Совбез ООН
Фото: пресс-служба президента

Делегация РоSSии на месяц возглавила Совет безопасности ООН.

Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию на сайте Совета, в октябре председательствовать в Совбезе ООН будет ЮАР, в ноябре - Великобритания, а в декабре - США.

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip

— United Nations (@UN) September 1, 2019

Напомним, в июле делегация РФ созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу. 16 июля шесть стран ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины и напомнили об агрессии РоSSии на Донбассе, сбитом МН17 и призвали РФ вернуть Украине моряков и корабли.

Ранее РоSSия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕСРоSSия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС
Богатыреву арестовали на два месяцаБогатыреву арестовали на два месяца
Коломойский: красивым женщинам-депутаткам достаточно "трешки" долларов в месяц - пять лет продержитсяКоломойский: красивым женщинам-депутаткам достаточно "трешки" долларов в месяц - пять лет продержится
РоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном КрымуРоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму
Экс-глава Госслужбы занятости возглавила новую ГоссоцслужбуЭкс-глава Госслужбы занятости возглавила новую Госсоцслужбу
РоSSия передала Украине политзаключенного - члена "Правого сектора" ТерновскогоРоSSия передала Украине политзаключенного - члена "Правого сектора" Терновского
РоSSия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные ученияРоSSия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения
РоSSия разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотниковРоSSия разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников
Коломойский: если РоSSия "уберется восвояси", война закончится за две неделиКоломойский: если РоSSия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Сотрудники Офиса президента второй месяц работают без зарплатыСотрудники Офиса президента второй месяц работают без зарплаты
Последние новости
Подгружаем последние новости