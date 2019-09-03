РоSSия на месяц возглавила Совбез ООН

Напомним, в июле делегация РФ созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу. 16 июля шесть стран ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины и напомнили об агрессии РоSSии на Донбассе, сбитом МН17 и призвали РФ вернуть Украине моряков и корабли.
Ранее РоSSия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.