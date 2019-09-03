Арахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенности

"Вы что, думаете, что мы такие глупые?"

Арахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенности
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия уверен, что нарушений процедуры во время принятия изменений в Конституцию по отмене неприкосновенности не было.

Об этом Арахамия сказал в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

"Нет никаких нарушений в принятии изменений в Конституцию... Вы что, думаете, что мы такие глупые, чтобы допустить нарушения во время голосования за одно из ключевых обещаний народу? Мы все проверяли три раза", - заявил он.

Арахамия признал, что не сомневается "в подаче представления в Конституционный Суд от ОПЗЖ для отмены этих изменений".

Напомним, 3 сентября Верховная Рада 373 голосами внесла изменения в Конституцию Украины, отменив депутатскую неприкосновенность.

В ходе рассмотрения законопроекта ряд депутатов, в том числе его автор Петр Порошенко, обращали внимание на нарушение процедуры рассмотрения документа. В частности, речь идет о проведении заседания профильного комитета в межсессионный период и лишение депутатов права подать альтернативные законопроекты в течение 10 дней.

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