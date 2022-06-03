Арахамия рассказал, когда Украина инициирует новый раунд переговоров с РФ

По словам Арахамии, пауза в переговорах "достаточно обоснована", поскольку продолжаются "большие бои" на востоке Украины, информирует ZN.ua.

Арахамия рассказал, когда Украина инициирует новый раунд переговоров с РФ
© 24 канал

Украина может инициировать новый раунд переговоров с РФ, когда будет иметь усиленную переговорную позицию. Об этом заявил глава украинской переговорной группы с РФ Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", - сказал Арахамия.

По его словам, пауза в переговорах "достаточно обоснована", поскольку продолжаются "большие бои" на востоке Украины.

"Украина деоккупирует многие села, но россияне тоже оккупируют новые населенные пункты. И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – подчеркнул депутат.


Елизавета Чижик, ZN.ua





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