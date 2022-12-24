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2022-12-24
Почався новий раунд переговорів з РФ щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС – Гроссі
Як раніше повідомляв президент Зеленський, на території ЗАЕС перебуває близько пів тисячі російських військових, інформує
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Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про початок чергового раунду переговорів з росіянами щодо можливого створення охоронної зони навколо ЗАЕС.
«Черговий раунд необхідних обговорень щодо створення охоронної зони для Запорізької АЕС. Важливо, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерної аварії. Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності», -
Юлія Москаленко, ZN.ua