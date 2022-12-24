Почався новий раунд переговорів з РФ щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС – Гроссі

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про початок чергового раунду переговорів з росіянами щодо можливого створення охоронної зони навколо ЗАЕС.

«Черговий раунд необхідних обговорень щодо створення охоронної зони для Запорізької АЕС. Важливо, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерної аварії. Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності», - написав Гроссі в Twitter .