Отрицательный безвиз. Опубликованы инструкции по отмене упрощенного визового режима для россиян

Еврокомиссия объяснила консульским учреждениям стран-членов, как следует теперь предоставлять визы жителям РФ, информирует ZN.ua.

Отрицательный безвиз. Опубликованы инструкции по отмене упрощенного визового режима для россиян
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Еврокомиссия опубликовала инструкции с рекомендациями для консульских учреждений стран-членов, которые рассказывают, каким теперь должен быть порядок оформления виз для граждан РоSSии после приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с ЕС. Ограничения в первую очередь затрагивают официальных лиц и представителей бизнеса. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Этот документ — один из ответов Европы на роSSийское вторжение в Украину.

«Сегодня Еврокомиссия представила инструкции, призванные помочь странам-членам и их консульским учреждениям имплементировать частичную отмену соглашения об упрощении визового режима с РоSSийской Федерацией, которое было введено с 25 февраля 2022 года в ответ на акт агрессии РоSSии против территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В первую очередь предложенные ограничения должны касаться близких к роSSийскому режиму людей. В частности, в эту категорию попадают лица, являющиеся членами официальных делегаций РФ, члены национальных и региональных правительств и парламентов РоSSии, работники роSSийских конституционных и верховных судов, граждане РФ — владельцы роSSийских дипломатических паспортов, а также представители бизнеса и роSSийских бизнес-организаций.

Такая приостановка действия соглашения означает, что эти лица не будут иметь права на привилегии при оформлении визы. Например, по-прежнему им необходимо будет предоставить документы в подтверждение необходимости поездки. В то же время, отменены решения о снижении консульского сбора, это означает, что заявителям на получение визы придется заплатить за эти услуги полную цену в 80 евро.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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