Президент Швейцарии объяснил, почему поддержка Украины в войне – это не нарушение швейцарской нейтральности

Швейцарский президент признал, что решение ввести санкции против РоSSии удивило мир, однако он объяснил, почему это было необходимо сделать, информирует ZN.ua.

Президент Швейцарии объяснил, почему поддержка Украины в войне – это не нарушение швейцарской нейтральности
© Офіс президента України

Уверенность демократических стран в том, что их безопасность и процветание гарантированы, уличила уязвимости. Сегодня один кризис накладывается на другой. Сначала это был финансовый кризис. Затем пандемия. А затем началась война РоSSии против Украины. Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе сказал президент Швейцарии Игназио Кассис, добавив, что неспровоцированная агрессия «буквально за день» превратила страну в руины.

«Швейцария осудила войну против Украины и ввела санкции. Швейарская позиция многих удивила. Как это соответствует нашей истории нейтральности?», – признал швейцарский лидер.

Он пояснил, что агрессия против Украины была агрессией против фундаментальных демократических принципов. И это заставило Швейцарию тоже чувствовать себя в опасности. В такой ситуации конфедерация не могла стоять в стороне и не приобщиться к международному ответу на роSSийскую агрессию.

«Демократия должна быть сильнее тирании. Международный закон должен быть сильнее агрессии», - сказал он.

Президент Швейцарии объяснил, что нейтралитет его страны основан на четырех принципах. И ни один из них не нарушен, когда речь идет о поддержке Украины во время войны, которую развязала РоSSия.

«Год назад в Вильнюсе состоялась четвертая конференция, посвященная реформам в Украине. Участники обсуждали, как помочь Украине провести изменения на пути построения успешной демократии. Пятая конференция состоится в начале июля в Швейцарии. Но в этот раз речь будет идти о восстановлении. Потому что война, наконец, закончится», - сказал президент Кассис.

Он признал, что конец войны пока не виден на горизонте. Но, несмотря на это, уже не рано думать о том, что может быть сделано на национальном и международном уровне для восстановления Украины.


Ирина Знась, ZN.ua

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