Президент Швейцарии объяснил, почему поддержка Украины в войне – это не нарушение швейцарской нейтральности

Уверенность демократических стран в том, что их безопасность и процветание гарантированы, уличила уязвимости. Сегодня один кризис накладывается на другой. Сначала это был финансовый кризис. Затем пандемия. А затем началась война РоSSии против Украины. Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе сказал президент Швейцарии Игназио Кассис, добавив, что неспровоцированная агрессия «буквально за день» превратила страну в руины.

«Швейцария осудила войну против Украины и ввела санкции. Швейарская позиция многих удивила. Как это соответствует нашей истории нейтральности?», – признал швейцарский лидер.

Он пояснил, что агрессия против Украины была агрессией против фундаментальных демократических принципов. И это заставило Швейцарию тоже чувствовать себя в опасности. В такой ситуации конфедерация не могла стоять в стороне и не приобщиться к международному ответу на роSSийскую агрессию.

«Демократия должна быть сильнее тирании. Международный закон должен быть сильнее агрессии», - сказал он.

Президент Швейцарии объяснил, что нейтралитет его страны основан на четырех принципах. И ни один из них не нарушен, когда речь идет о поддержке Украины во время войны, которую развязала РоSSия.

«Год назад в Вильнюсе состоялась четвертая конференция, посвященная реформам в Украине. Участники обсуждали, как помочь Украине провести изменения на пути построения успешной демократии. Пятая конференция состоится в начале июля в Швейцарии. Но в этот раз речь будет идти о восстановлении. Потому что война, наконец, закончится», - сказал президент Кассис.

Он признал, что конец войны пока не виден на горизонте. Но, несмотря на это, уже не рано думать о том, что может быть сделано на национальном и международном уровне для восстановления Украины.