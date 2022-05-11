Палата представителей США планирует выделить Украине почти 40 млрд долларов помощи, - Арахамия
Обновленный пакет помощи может быть утвержден в ближайшее время.
Палата представителей США намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на 39,8 млрд долларов.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Наши союзники не сомневаются в нашей победе и готовы предоставить для нее все необходимое", - сообщил Арахамия.
Он добавил, что такой беспрецедентный уровень поддержки очень быстро изменит ситуацию на поле боя, и героизм наших защитников будет подкреплен передовым оборудованием и вооружением.
Глава фракции "Слуга народа" поблагодарил правительство и народ США за поддержку.
Напомним, вчера, 9 мая, президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине в войне с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе, а сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что значит для Украины Закон о ленд-лизе для Украины.