«Лишь в рамках канонической процедуры»: собор РПЦ ответил на заявление УПЦ МП о самостоятельности

Синод РоSSийской православной церкви заявил, что статус Украинской православной церкви Московского патриархата может быть изменен «лишь после постановления Поместного собора РПЦ».

«Решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви. Подчеркнуть, что самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее», - говорится в постановлении синода РПЦ.

Также РПЦ решила принять в «прямое подчинение» патриарху Кириллу Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), объединив их в новосозданную Крымскую митрополию РПЦ.

В то же время РоSSийская церковь «выразила поддержку всем клирикам и мирянам УПЦ, которые продолжают поминать патриарха» Кирилла.