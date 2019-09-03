Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Изменения в Конституцию вступят в силу с 2020 года.

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада во вторник, 3 сентября, отменила депутатскую неприкосновенность.

Изменения в Конституцию Украины (законопроект №7203), которые были предложены еще в 2017 году президентом Петром Порошенко, были приняты в целом голосами 373 депутатов.

"За" проголосовали 252 депутата от "Слуги народа", 24 от "Европейской солидарности, 23 от "Батькивщины", 22 от "За будущее", 19 от "Голоса" и 33 внефракционных. ПророSSийская партия ОПЗЖ не голосовала в полном составе.

Нынешняя редакция статьи 80 Конституции гарантирует депутатам Верховной Рады неприкосновенность; они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету); а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

С 1 января 2020 года из Конституции исключат первую и третью части статьи 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Рада изложила эту статью в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Перед голосованием некоторые политические силы заявляли о необходимости учесть позицию Венецианской комиссии при отмене неприкосновенности, однако представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский назвал это манипуляцией. "Законопроект 7203 был зарегистрирован в Верховной Раде восьмого созыва в 2017 году. Вывод Венецианской комиссии, к которому апеллируют наши оппоненты, был принят в 2015 году. Говорить о том, что вывод 2015 года заставляет нас каким-то образом апеллировать к этим моментам, абсолютно манипулятивен", - сказал он во время представления законопроекта.

Профильный комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект о внесении изменений в Конституцию на заседании 2 сентября (проведение заседаний комитета в межсессионный период противоречит регламенту). В его выводе содержатся рекомендации принять поправки в целом как закон.

Конституция Украины была принята в 1996 году.

В 2004 году в результате конституционной реформы в Основной закон были внесены поправки, которые ослабляли власть президента.

В 2010 году Конституционный суд отменил эту реформу и вернул Конституцию 1996 года.

В 2011 году в Конституцию были внесены поправки, продлевавшие срок полномочий Верховной Рады и местных советов с 4 до 5 лет.

В 2013 году в Конституцию были внесены поправки, расширявшие полномочия Счетной палаты в части контроля за поступлениями в государственный бюджет, отмененные в результате конституционной реформы 2010 года.

В начале 2014 года Верховная Рада проголосовала за возврат к Конституции Украины в редакции 2004 года.

В 2016 году в Конституцию были внесены изменения в части правосудия.

В начале 2019 года Верховная Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО.

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