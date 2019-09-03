Вооруженные силы будут готовить специальные "ночные" подразделения

Кроме того, ВСУ готовят полигон для обучения боям в городской местности.

Вооруженные силы будут готовить специальные
Руслан Хомчак
Фото: пресс-служба президента

По решению начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака отныне на подготовку отдельных подразделений к действиям ночью будет тратиться 70% учебного времени. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян, сообщает пресс-служба Генштаба.

"В этом направлении были проблемы. И сегодня решением начальника Генерального штаба определен четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющих соответствующее оборудование для обучения ночью", - заявил Подолян

По словам Подоляна, распределение учебного времени у таких подразделений составит 30/70.

"То есть 70% общего времени будет тратиться на то, чтобы выполнять соответствующие учебно-боевые задачи во время боевой подготовки ночью", - отметил офицер.

По его словам, также украинских военных обучать боям в городе.

"Мы знаем, что отдельные регионы страны - это сплошные города, села, перетекающих из одного в другое. Это подталкивает нас к тому, чтобы обучать войска воевать в городах. Правда, полигона, имитирующего такую местность, нет. Поэтому строим соответствующий учебный объект, который позволит нам "вести бой" в городе. У нас где-то около 40% готовности этого объекта в Старычах. На следующий год предусмотрены серьезные капиталовложения для того, чтобы завершить к 2021 году его оборудования", - заявил Подолян.

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