Пять депутатов вошли во фракцию "Слуги народа", трое - в "Голос", один - в ОПЗЖ

Парламент начал вторую сессию.

Пять депутатов вошли во фракцию "Слуги народа", трое - в "Голос", один - в ОПЗЖ
Фото: Макс Левин

Во вторник, 3 сентября, во фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде вошли пятеро депутатов, которые заменили своих коллег, перешедших в Кабинет министров.

Об этом объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Это Анатолий Остапенко (директор юридической фирмы "Альфаюрконсалтинг"), Татьяна Цыба (пресс-секретарь "Слуги народа"), Иван Калаур (заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Тернопольского национального экономического университета), Юлия Гришина (профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Т. Шевченко) и Ольга Руденко (менеджер по маркетингу "Квартала 95").

Во фракцию "Слуги народа" теперь входят 252 депутата.

Фракция "Голоса" увеличилась до 20 человек за счет вхождения в нее Инны Совсун, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко.

Депутат Верховной Рады Сергей Ларин вошел во фракцию "Оппозиционной платформы За жизнь", ее численность увеличилась до 44 человек.

Напомним, что в Верховной Раде девятого созыва созданы пять фракций и депутатская группа "За будущее".

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