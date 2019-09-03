НААУ призвала снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии

Национальная ассоциация адвокатов обратилась к президенту Владимиру Зеленскому в связи с рассмотрением законопроекта об отмене адвокатской монополии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ, передают Українські Новини.

"2 сентября 2019 комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики без широкого обсуждения и экспертной оценки одобрил зарегистрированный 29 августа 2019 Президентом Украины законопроект № 1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) и направил его на рассмотрение парламента. Все адвокатское сообщество обеспокоено тем, что важный правотворческий процесс по ограничению конституционных прав каждого человека в Украине осуществляется без должного обсуждения не только с адвокатским, но и научным сообществом, что является вопиющим и недопустимым фактом в правовой и демократической стране", - говорится в обращении.

НААУ отмечает, что законопроектом №1013 предлагается внести изменения в Конституцию и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV «Переходные положения».

"Таким образом, действительная на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде. Такое решение - шаг в архаичное прошлое, от которого Украина в свое время избавилась", - отмечает НААУ.

Ассоциация подчеркивает, что предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником - адвокатом.

Законами Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 5 июля 2012 № 5076-VI и «О бесплатной правовой помощи» от 2 июня 2011 № 3460-VI прописаны механизмы и инструментарий обеспечения этого права.

Также предложенные изменения, по мнению НААУ, рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине.

"После принятия законопроекта №1310 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, как правило, не только не имеют профессионального юридического образования, но и не имеют представления о системе и средствах украинского права. Кроме того, законопроект ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, которые она взяла на себя, приняв статью 131-2 Конституции Украины. Внесение изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с европейскими демократическими практиками. В частности, текст статьи получил положительную оценку экспертов Венецианской Комиссии", - подчеркивает НААУ.

Учитывая общественный резонанс и сверхважность вопроса, который поднимается, НААУ обратилась к Президенту и народным депутатам Верховной Рады с просьбой снять с рассмотрения законопроект №1310, создать рабочую группу и провести широкое обсуждение с представителями Национальной ассоциации адвокатов и научным сообществом.

"Обязательной составляющей дискуссии должна стать Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте, ведь основной задачей Комиссии определено содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств Украины. Также призываем провести экспертизу "Венецианской комиссии", которая постоянно выступает стратегическим партнером Украины в развитии правового государства", - говорится в сообщении.

НААУ надеется, что новая власть прислушается к адвокатскому сообществу и не будет замораживать возможность получения гражданами Украины профессиональной правовой помощи - от адвокатов, а также призывает главу государства и депутатов не делать ошибок предшественников и не ставить под угрозу правовой институт как таковой в европейской демократической стране.