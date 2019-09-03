Новая программа кредитования МВФ будет, возможно, последней, - Маркарова

Украина попытается "выпуститься" из программ кредитования.

Новая программа кредитования МВФ будет, возможно, последней, - Маркарова
Фото: Влад Мусиенко

Новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет длиннее предыдущих, но, вероятно, последней. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", - сказала Маркарова.

Министр отметила, что задача Украины - "выпуститься" из программы, как это удалось раньше другим европейским странам.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.

Напомним, визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября. В июле Национальный банк заявлял о возможной новой программе кредитования на 6 млрд долларов.

В последний раз представители миссии были в Киеве 21 мая, в день роспуска Верховной Рады 8 созыва. Неделю спустя миссия встретился с президентом Зеленским, который подтвердил намерение продолжать сотрудничество с Фондом.

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