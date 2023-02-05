Маркарова розповіла про перебіг переговорів щодо надання Україні винищувачів F-16

Пані посол України в США Оксана Маркарова вірить, що питання надання нашій країні винищувачів F-16 вдасться вирішити, адже переговори з цього приводу тривають уже довго. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова, передає « Укрінформ ».

«Літаки – у фокусі розмов. Ми ці дискусії розпочали давно і не припиняли. Сподіваюся, як і з іншими спроможностями, та враховуючи об'єктивні труднощі, ми зможемо із нашими міжнародними партнерами вирішити й подолати. І зустрічі у Рамштайні дуже цьому сприяють», – сказала Маркарова.