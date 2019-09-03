В "Лефортово" приняли передачи для 32 украинских политзаключенных

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для 32 украинских политзаключенных.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в фейсбуке.

"Только что с Виктория Ивлева (Victoria Ivleva) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО "Лефортово". Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей", - написал он.

Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

По словам Цимбалюка, передачи приняли для 24 украинских моряков и 8 политзаключенных.

"Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Панов и Сизонович. Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов", - отметил Цимбалюк.

Морякам и политзаключенным передали сигареты, шоколад, орехи, колбасу и сыр. "Еще русский пекарь Дима принес хлеб, сделанный его собственными руками", - добавил журналист.

Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

Напомним, в последнее время роSSийские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией . 21 августа роSSийские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Также была появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

29 августа появилась информация, что в Кремле пока не готовы официально сообщать о процессе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом , но признали, что "контакты на эту тему осуществляются".