Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17

Заминка с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может быть связана с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Об этом без указания источников сообщили несколько человек, среди которых главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, бывший нардеп Мустафа Найем и основатель международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

"РоSSия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. РоSSия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году", - заявил Бутусов.

То же самое заявил Найем. "По моей информации, причиной затягивания обмена политзаключённых и пленных украинцев является требование Москвы выдать Владимира Цемаха. Владимир Цемах и экс-начальник штаба так называемого "Министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян ("Батя") могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17 по видеосвязи в качестве свидетелей", - написал экс-нардеп.

Выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в сбитии MH17, отметил Хиггинс.

Бутусов согласен с этой точкой зрения.

"Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений", - написал он.

Напомним, что заочный суд над обвиняемыми в крушении MH17 начнется в марте 2020 года в Нидерландах.

Пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.