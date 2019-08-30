Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17

Выдача боевика Цемаха может ослабить позицию обвинения в голландском суде.

Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17
Фото: Радио Свобода/ video grab

Заминка с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может быть связана с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Об этом без указания источников сообщили несколько человек, среди которых главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, бывший нардеп Мустафа Найем и основатель международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

"РоSSия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. РоSSия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году", - заявил Бутусов.

То же самое заявил Найем. "По моей информации, причиной затягивания обмена политзаключённых и пленных украинцев является требование Москвы выдать Владимира Цемаха. Владимир Цемах и экс-начальник штаба так называемого "Министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян ("Батя") могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17 по видеосвязи в качестве свидетелей", - написал экс-нардеп.

Выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в сбитии MH17, отметил Хиггинс.

Бутусов согласен с этой точкой зрения.

"Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений", - написал он.

Напомним, что заочный суд над обвиняемыми в крушении MH17 начнется в марте 2020 года в Нидерландах.

Пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророSSийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из РоSSийской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
В США республиканцы начали продавать футболки с "американской" ГренландиейВ США республиканцы начали продавать футболки с "американской" Гренландией
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители возобновили следствие по делу экс-нардепа БерезкинаПравоохранители возобновили следствие по делу экс-нардепа Березкина
Коломойский осуществляет давление из-за дела "Роттердам+", чтобы получить льготные условия для своего бизнеса, - Дмитрий ВовкКоломойский осуществляет давление из-за дела "Роттердам+", чтобы получить льготные условия для своего бизнеса, - Дмитрий Вовк
Клименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в судКлименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в суд
Заседание по делу об убийстве Гандзюк не состоялось из-за неявки прокурора и подозреваемогоЗаседание по делу об убийстве Гандзюк не состоялось из-за неявки прокурора и подозреваемого
СБУ отрицает сокрытие материалов по делу ГандзюкСБУ отрицает сокрытие материалов по делу Гандзюк
НАБУ впервые привлекло к ответственности свидетеля за разглашение данных следствияНАБУ впервые привлекло к ответственности свидетеля за разглашение данных следствия
САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу "Роттердам+"САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу "Роттердам+"
"Цензор": генерал Назаров, обвиняемый по делу о гибели Ил-76 в Луганске, уволен из Вооруженных сил"Цензор": генерал Назаров, обвиняемый по делу о гибели Ил-76 в Луганске, уволен из Вооруженных сил
НАБУ завершило досудебное расследование по делу НасаликаНАБУ завершило досудебное расследование по делу Насалика
Суд в Ровенской области рассмотрит представление по делу об отдыхе главы НАБУСуд в Ровенской области рассмотрит представление по делу об отдыхе главы НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости