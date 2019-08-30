Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17
Выдача боевика Цемаха может ослабить позицию обвинения в голландском суде.
Заминка с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может быть связана с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.
Об этом без указания источников сообщили несколько человек, среди которых главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, бывший нардеп Мустафа Найем и основатель международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.
"РоSSия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. РоSSия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году", - заявил Бутусов.
То же самое заявил Найем. "По моей информации, причиной затягивания обмена политзаключённых и пленных украинцев является требование Москвы выдать Владимира Цемаха. Владимир Цемах и экс-начальник штаба так называемого "Министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян ("Батя") могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17 по видеосвязи в качестве свидетелей", - написал экс-нардеп.
Выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в сбитии MH17, отметил Хиггинс.
Бутусов согласен с этой точкой зрения.
"Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений", - написал он.
Напомним, что заочный суд над обвиняемыми в крушении MH17 начнется в марте 2020 года в Нидерландах.
Пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророSSийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из РоSSийской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.
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Политика
30.08.2019 11:45