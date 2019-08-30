Лукашенко обсудил с Болтоном присоединение США к переговорам по Украине, - МИД Беларуси

"Американская сторона уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее".

Лукашенко обсудил с Болтоном присоединение США к переговорам по Украине, - МИД Беларуси
Александр Лукашенко и Джон Болтон
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию на востоке Украины с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БЕЛТА.

"На состоявшихся переговорах с Болтоном президент Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт", - сказал Макей. - Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим".

По словам министра, президент также подчеркнул, что Беларусь делала и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта. "Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад", - отметил Макей.

По его словам, американская сторона "уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно быстрее".

Напомним, в сентябре должна состояться следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, РоSSия). С призывами провести такой саммит выступил президент Украины Владимир Зеленский после того как поддерживаемые Россией боевики продолжили нарушать объявленное на Донбассе перемирие. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководителей Великобритании и США, но это предложение пока не нашло поддержки.

Болтон позже заявил, что не исключает участия США в "нормандском формате. Он отметил, что Зеленский мог бы обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Варшаве, однако тот отменил поездку из-за надвигающегося урагана.

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