Минобразования не может запретить линейки и участие в них чиновников, - Гриневич

"Современный чиновник должен сам понимать, как он выглядит на таком празднике".

Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич утверждает, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учреждениях образования.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы можем только рекомендовать (не проводить линейки, - ред.), потому что базовая ценность реформы и закона "Об образовании" - это автономия учебных заведений. Они должны учиться самостоятельно принимать решения и брать за них ответственность, действовать, а не ждать установок из МОН", - отметила Гриневич.

По ее словам, Минобразования предложило школам разные форматы, которые возможны для празднования начала или завершения учебного года.

"Те школьные коллективы и руководители учреждений, которые понимают, что нужно двигаться дальше, предлагают новые решения. Приказать и что-то запретить - это не метод в демократическом обществе. Мы поощряем, давая различные сценарии и возможности, как это сделать. Посмотрим, как будет в этом году. Я надеюсь, будет значительно больше интересных форматов начала нового учебного года, чем линейка", - добавила Гриневич.

Она также отметила, что министерство не может запретить местным чиновникам ходить в школы на праздники.

"Хотя бы по причине, что нам очень нужно, чтобы они болели за школы, чтобы они те школы видели, чтобы они работали со школами и понимали, что образование для них очень важно. Поэтому, никто не будет ставить такой запрета", - подчеркнула Гриневич.

По мнению экс-министра, современный чиновник должен сам понимать, как он выглядит на таком празднике. "Я это рассматриваю, как возможность чиновников прийти в школу и дать твердые обещания, которые они потом должны выполнить", - подчеркнула Гриневич.

Напомним, бывшаая и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун считает школьные линейки 1 сентября пережитком советской традиции и отмечала, что они вредны для здоровья и психики детей.

С 2016 года департамент образования и науки Киевгорадминистрации разрешил столичным школам не проводить линейки. Каждая школа может самостоятельно определять формат праздника. Также в ряде городов Украины запрещают участвовать чиновникам в школьных линейках.