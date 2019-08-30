Рада закрыла первую сессию, вторая начнется во вторник

Календарный план предусматривает проведение 10 пленарных недель.

?Рада закрыла первую сессию, вторая начнется во вторник
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада завершила свое первое заседание около 2:10 ночи. Одновременно с ним закончилась и первая сессия парламента. Уже во вторник, 3 сентября, он начнет вторую сессию.

Об этом говорится в календарном плане, который депутаты утвердили ночью 30 августа. За него проголосовали 278 депутатов.

Вторая сессия начнется 3 сентября и завершить ее 24 января.

Календарный план предусматривает проведение 10 пленарных недель. Еще 6 недель предназначены для работы в комитетах и 5 недель - в округах.

Согласно статье 83 Конституции Украины, очередные сессии Верховной Рады начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября.

Напомним, что ночью 30 августа на первой сессии Верховная Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. На следующей очередной сессии эти поправки могут быть приняты как закон.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
РоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном КрымуРоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенностиРада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности
Рада дала согласие на назначение Рябошапки генпрокуроромРада дала согласие на назначение Рябошапки генпрокурором
Рада поделила комитетыРада поделила комитеты
Рада назначила министром иностранных дел замглавы ОП ПристайкоРада назначила министром иностранных дел замглавы ОП Пристайко
Рада назначила министром обороны ЗагороднюкаРада назначила министром обороны Загороднюка
Рада назначила премьером Алексея ГончарукаРада назначила премьером Алексея Гончарука
Зеленский: Рада IX созыва станет лучшей в истории Украины или будет распущенаЗеленский: Рада IX созыва станет лучшей в истории Украины или будет распущена
Верховная Рада избрала спикером Дмитрия РазумковаВерховная Рада избрала спикером Дмитрия Разумкова
Рада девятого созыва начала работу
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Последние новости
Подгружаем последние новости