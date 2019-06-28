Кучма проинспектировал разведение сил возле Станицы Луганской

Представитель Украины в ТКГ пообещал, что сдачи национальных интересов не будет.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма 28 июня посетил Луганскую область, чтобы лично проследить за тем, как проходит разведение сил возле Станицы Луганской.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

В 2016 году второй президент Украины лично подписывал рамочное соглашение о разведении сил на Донбассе.

"Хочу подчеркнуть: я только уполномоченный Президента в Трехсторонней контактной группе в Минске. Так что я не приехал сюда решать вопросы за Кабинет министров или, не дай Бог, за Президента. Моя задача - посмотреть, как те решения, которые, в том числе по разведению сил, выполняются", - процитировала Кучму его пресс-секретарь в фейсбуке.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Издание "Новости Донбасса" пишет, что в рамках разведения сил украинские военнослужащие отошли на 500 метров от позиций возле моста в Станице Луганской, незаконные вооруженные формирования - на 1,5 километра. На месте разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных.

После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.

Как сообщил Кучма, при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5-3 месяца.

Кучма также рассказал, что в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.

"Твердо подчеркиваю: Украина пойдет к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизней каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий - один из самых больших и приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность", - сказал Кучма.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался и начался только 26 июня 2019 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
РФ обязали заплатить 1 млн гривен украинкеРФ обязали заплатить 1 млн гривен украинке
Блок рекламы


Похожие новости
Сторонники Вакарчука выстроились в живую цепь возле РадыСторонники Вакарчука выстроились в живую цепь возле Рады
ОБСЕ подтвердила разведение подразделений ВСУ и боевиков у Станицы ЛуганскойОБСЕ подтвердила разведение подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской
В Станице Луганской останутся украинские подразделения полиции и НацгвардииВ Станице Луганской останутся украинские подразделения полиции и Нацгвардии
В штабе ООС уверяют, что разведениие сил в Станице Луганской не ослабит оборонительные возможностиВ штабе ООС уверяют, что разведениие сил в Станице Луганской не ослабит оборонительные возможности
В районе Станицы Луганской началось разведение сил, согласованное в 2016 году (обновлено)В районе Станицы Луганской началось разведение сил, согласованное в 2016 году (обновлено)
Сегодня начинается разведение сил в районе Станицы ЛуганскойСегодня начинается разведение сил в районе Станицы Луганской
Пограничники задержали в Луганской области жителя Воронежа, который "шел воевать за РоSSию против США"Пограничники задержали в Луганской области жителя Воронежа, который "шел воевать за РоSSию против США"
Возле АП устроили акцию против использования животных в циркеВозле АП устроили акцию против использования животных в цирке
Разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - ООСРазведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - ООС
Двое трактористов подорвались на мине в Луганской областиДвое трактористов подорвались на мине в Луганской области
Последние новости
Подгружаем последние новости