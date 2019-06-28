Кучма проинспектировал разведение сил возле Станицы Луганской

Представитель Украины в ТКГ пообещал, что сдачи национальных интересов не будет.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма 28 июня посетил Луганскую область, чтобы лично проследить за тем, как проходит разведение сил возле Станицы Луганской.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

В 2016 году второй президент Украины лично подписывал рамочное соглашение о разведении сил на Донбассе.

"Хочу подчеркнуть: я только уполномоченный Президента в Трехсторонней контактной группе в Минске. Так что я не приехал сюда решать вопросы за Кабинет министров или, не дай Бог, за Президента. Моя задача - посмотреть, как те решения, которые, в том числе по разведению сил, выполняются", - процитировала Кучму его пресс-секретарь в фейсбуке.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Издание "Новости Донбасса" пишет, что в рамках разведения сил украинские военнослужащие отошли на 500 метров от позиций возле моста в Станице Луганской, незаконные вооруженные формирования - на 1,5 километра. На месте разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных.

После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.

Как сообщил Кучма, при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5-3 месяца.

Кучма также рассказал, что в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.

"Твердо подчеркиваю: Украина пойдет к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизней каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий - один из самых больших и приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность", - сказал Кучма.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался и начался только 26 июня 2019 года.