Український народ виграє без компромісів з Путіним – Кучма

Екс-президент України Леонід Кучма вважає що українському народу не варто розраховувати на смерть російського диктатора і Україна все має вирішити на полі бою. Та колишній президент вірить, що українці виграють без компромісів. Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

«Перш за все - не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити усе на полі бою», - зазначив Кучма.

Леонід Кучма не вірить, що війна скоро закінчиться. Адже Путін активно збирає армію та зброю для подальшого наступу в Україні.

«Звичайно, підсвідомо всім нам хотілося б, щоб кінець війні настав якнайшвидше, просто зараз, адже кожну мить може загинути ще один наш воїн на фронті, ще одна дитина під російським обстрілом. Але я не думаю, що війна скоро закінчиться. Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях - зброю, свідчить про те, що він все ще хоче вигризти якусь "перемогу", - вважає Кучма.

Відповідаючи на питання про те, як війна може скінчитися, Кучма зазначив, що Україні не варто чекати вирішення конфлікту за моделлю сучасного, цивілізованого світу, де зазвичай, «намагаються шукати рішення win-win, прийнятного результату, коли в тій чи іншій мірі перемагають усі, і немає переможених «вчисту».

«Це не наш випадок. Надто багато приніс горя, руйнування і жахіть на нашу землю Путін. Вбито сотні українських дітей - не знаю, як після цього шукати компромісу. Градус вже піднято так, що у цій війні переможець може бути лише один - і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем», - зазначив Кучма.

На думку екс-президента, поняття "прийнятний результат" дуже різне для України та Росії.

«Для України неприйнятно залишати свої землі, а головне - своїх людей - під окупацією. Для російської влади неприйнятно виглядати в очах свого населення та Заходу невдахами та "лузерами", а саме це, на думку Кремля, означало б відхід з окупованих земель», - зазначив Леонід Кучма.

За словами Кучми, кожна сторона розраховує на посилення. Україна чекає від західних партнерів все більше зброї, Росія ж, в свою чергу, переводить економіку на військові рейки та активно проводить мобілізацію.