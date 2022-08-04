Війна в Україні продемонструвала повну безпорадність ООН – Кучма

За словами другого президента України Леоніда Кучми, своєю позицією щодо України, Організація об’єднаних націй продемонструвала світові свою повну безпорадність та нерішучість. А своїм заграванням з агресором нагадує Лігу націй перед Другою світовою війною. Про це Леонід Кучма сказав в інтерв’ю BBC.

«Я думаю, що після нашої перемоги, після перемоги демократії над авторитаризмом фашистського ґатунку, дуже багато міжнародних організацій потребуватимуть докорінного переформатування, бо вони не працюють. Вони продемонстрували повну неефективність саме тоді, коли мали діяти найбільш активно та рішуче», - сказав Кучма, відповідаючи на питання чи достатньо робить сьогодні міжнародна спільнота для України.

На думку Леоніда Кучми питання допомоги західної спільноти є доволі неоднозначним. Так, для другого президента стала прикрим розчаруванням позиція деяких країн, які не входять до ЄС чи НАТО.

«Не хочу називати їх конкретно, але якщо у вашій власній історії були неймовірно страшні випробування геноцидом, то можна було б очікувати, що ви виявите солідарність з українським народом, якому нині теж фактично оголошена війна на знищення! Але ж ні, страусяча поза, голова у пісок…», - зазначив Кучма.

Другий президент не розділяє критику на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца, який гальмує передачу Україні німецької зброї. За словами Кучми, економічна допомога нашій державі збоку Німеччини є величезною і важливою, «а гуманітарна місія німецького народу в допомозі українським біженцям просто вражає».

Не розділяє Леонід Кучма і звинувачення в бік президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

«Коли в нас звинувачують президента Туреччини Ердогана в тому, що він продовжує підтримувати контакти з Москвою, я хочу сказати лише два слова: Байрактар та Босфор. Перше стало паролем нашого спротиву на самому початку, коли українська армія навіть не мріяла не те, що про HIMARS'и, а й взагалі про будь-яку сучасну західну зброю. А друге слово - задовго до Гарпунів - стало додатковою запорукою того, що російський десант не висадиться в жодному з українських чорноморських міст, тому що Туреччина не пропускає через протоку додаткові «русскіє воєнниє кораблі», - зазначив Кучма.

В той же час, Леонід Кучма вважає що наразі західної допомоги достатньо для того аби Україні не програти, а от для перемоги її не достатньо. Також, за його словами, найдраматичнішим є те, що Україна попала в цілковиту залежність від західних поставок зброї.

«Частина Заходу, як видається, справді прагне рішучої української перемоги над Путіним. Іншу частину така перспектива не влаштовує. Тож можливості та плани нашого військового командування багато в чому вимушено залежать від того, яка ставка зараз переважає у грі Заходу», - резюмував Кучма.