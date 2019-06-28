Боевики освободили четырех пленных украинцев
Их доставили самолетом из Ростова в Минск.
Четырех освобожденных из плена "ДНР" и "ЛНР" украинцев доставили в Минск из Ростова.
Об этом сообщил журналистам один из лидеров пророSSийской партии "Оппозиционная платформа", кум президента РоSSии Виктор Медведчук, которому боевики решили передать этих лиц.
Имена освобожденных - Яков Веремейчик, 1986 г.р.; Эдуард Михеев, 1964 г.р.; Максим Горяинов, 1984 г.р.; Дмитрий Великий, 1988 г.р.
Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен, но переговоры зашли в тупик.
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