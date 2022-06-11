Три из четырех областей юга Украины отменили курортный сезон

Курортный сезон в 2022 году не откроется в трех из четырех областей юга Украины из-за полномасштабного вторжения роSSийской армии и оккупации части территорий.

Так, по сообщению начальника отдела туризма Запорожской ОВА Евгения Коваленко, решение об отмене курортного сезона в области будет действовать до прекращения боевых действий в Украине.

"Для открытия баз отдыха необходимо исключить опасность жизни отдыхающих. Это возможно осуществить только после победы", — отметил Коваленко.

Данное решение коснется не только потенциальных туристов. Жителей прибрежных территорий, которые сейчас оккупированы, также призывают воздержаться от отдыха возле моря, так как это опасно для жизни.

Что касается собственников бизнеса, их призывают фиксировать убытки.

"Собственникам баз рекомендуем фиксировать причиненные вам убытки, в том числе - утраченную выгоду, для того, чтобы потом взыскать эти средства с государства-террориста", - сказал Евгений Коваленко.

Власти Одесской области также предупреждают, что от купания в море в нынешнем году гражданам, по всей видимости, придется отказаться из-за того, что побережье было заминировано во избежание высадки роSSийского военного десанта, равно как и в самом море также плавают мины.

Как отметил в эфире общенационального телемарафона спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, на разминирование пляжей понадобится длительное время.

"Пляжи заминированы. Будет победа – будет проведена работа по разминированию акватории Черного моря и пляжей. Тогда будем отдыхать", — заявил он, добавив, что побережье и вовсе могут оградить.

В то же время, в Николаевской области решили не отказываться от проведения курортного сезона.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким недавно заявил , что Николаевская область собирается открывать курортный сезон, несмотря на военное положение, которое как раз продлили еще на 90 дней, информирует ZN.ua .

“Мы точно будем открывать курортный сезон, поскольку это очень важно для нашего региона. У нас в области есть много баз и точек отдыха, которые в гораздо более безопасных местах, чем Николаев. Есть много баз с бассейнами, которые тоже должны работать”, – отметил Виталий Ким.

Губернатор уверен: туристов приедет на 40% меньше, чем в прошлом году. И пообещал помогать турбизнесу, задействовать дополнительные меры безопасности.

“Но курортный сезон в том или ином виде будет”, – заявил Виталий Ким.

Что касается Херсонской области, она на данный момент находится либо в оккупации, либо в зоне активных боевых действий.

В первых числах июня трое жителей временно оккупированного Лазурного Херсонской области погибли при взрыве мины, установленной роSSийскими войсками на пляже. Об этом сообщает Офис генпрокурора.