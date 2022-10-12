Опалювальний сезон: на Львівщині готуються до можливих труднощів

На даний час на Львівщині планують вчасно розпочати опалювальний сезон, однак при цьому готуються до ймовірних труднощів. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це буде найскладніший опалювальний сезон. Ми ввійдемо в нього вчасно, з початком зниження температури подамо людям тепло в домівки. Але, якщо і надалі продовжаться ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, а саме по теплогенерації, то ми можемо мати велику проблему", - сказав він.

За його словами, в області готують стаціонарні та тимчасові пункти обігріву.

"Працюємо над тим, щоб мати стаціонарні пункти обігріву, на даний момент у нас таких в області 130 пунктів. Працюємо над можливим розгортанням тимчасових пунктів обігріву і працюємо з донорськими благодійними та громадськими організаціями, щоб забезпечити додатково у пунктах обігріву дизель-генератори", - сказав Козицький.