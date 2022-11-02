Плани евакуації розроблені для всіх областей – Шмигаль

Вдаватимуться до них в екстрених ситуаціях.

Плани евакуації розроблені для всіх областей – Шмигаль
© Радио Свобода

Уряд розробив евакуаційні плани для всіх міст України. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Однак, за його словами, цей екстрений крок уряд застосовуватиме в останню чергу.

Уряд закликає до евакуації лише жителів тих регіонів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту.

"Про евакуацію з окремих громад, чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми застосовуватимемо в останню чергу", – зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра, сценарій з евакуацією цілих регіонів також можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатися додому до весни.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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