Плани евакуації розроблені для всіх областей – Шмигаль

Уряд розробив евакуаційні плани для всіх міст України. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Однак, за його словами, цей екстрений крок уряд застосовуватиме в останню чергу.

Уряд закликає до евакуації лише жителів тих регіонів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту.

"Про евакуацію з окремих громад, чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми застосовуватимемо в останню чергу", – зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра, сценарій з евакуацією цілих регіонів також можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатися додому до весни.