Окупанти продовжують тримати в заручниках населення чотирьох областей — Федоров

Російські окупанти продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, вчора, 24 вересня, з тимчасово окупованих частин чотирьох областей України загарбники випустили до Запоріжжя лише 139 людей. З них 18 жителів Мелітополя і району.

«У неділю взагалі влаштували вихідний і не випустили жодної людини», - повідомив Федоров.

Він наголосив, що тисячі людей щодня хочуть виїхати з тимчасової окупації на підконтрольну Україні територію.

Однак через єдиний шлях евакуації в бік Запоріжжя - блок-пост у Василівці Запорізької області, російські окупанти випускають одиниці.

Федоров нагадав жителям, що є й альтернативні шляхи виїзду, зокрема, через Крим або через Новоазовськ Донецької області.

«Дорога може займати довгий час, проте з огляду на небезпеку життя в окупації необхідно евакуюватись», - заявив він.