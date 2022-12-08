"Ла Скала" відкрила сезон оперою "Борис Годунов", українці вийшли з протестом

Прем'єру відвідали прем'єрка Італії та президентка Єврокомісії, інформує ZN.ua.

"Ла Скала" відкрила сезон "Борисом Годуновим"
© depositphotos/bepsimage

Один з провідних оперних театрів світу, італійська "Ла Скала", відкрила новий сезон оперою "Борис Годунов" Модеста Мусоргського. Українці вийшли на протест під стіни театру, виступаючи проти російської постановки як вияв перемоги путінської пропаганди, повідомляє АР.

Роль Бориса Годунова у постановці виконав співак Ільдар Абдразаков, у постановці брали участь також російські актори та хор. Активісти зазначають, що Абразаков – пропутінський артист, який не лише не виступив проти російської війни, але й надалі перебуває у складі «спеціальних російських культурних сил», які просувають імперську ідеологію, повідомляє «Радіо свобода».

«Це маніфестація проти російської пропаганди, яка використовує свою культуру для просування на Заході антидемократичного ультранаціоналістичного наративу «руского міра», – заявили організатори акції протесту.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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