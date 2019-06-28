Исключенная из списка "Европейской солидарности" Баласинович подозревается в избиении двух людей

Прокуратура заочно сообщила главе Васильковского районного совета Киевской области Наталии Баласинович о подозрении в нанесении легких телесных повреждений 2 лицам и хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева .

"34-летняя председатель Васильковского районного совета неоднократно вызывалась в прокуратуру города Киева для объявления подозрения в причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, а также хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью", - говорится в сообщении.

Указывается, что следствие установило 3 эпизода преступных действий подозреваемой: нанесение своему мужу на почве ревности легких телесных повреждений; грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью относительно свекрови пожилого возраста по месту ее проживания; причинение легких телесных повреждений женщине-консьержу этого же дома.

С учетом изложенного, а также наличия достаточных доказательств для подозрения лица в совершении преступлений, председатель райсовета неоднократно вызывалась в прокуратуру Киева с целью объявлении ей подозрения в соответствии со ст. 481 Уголовного процессуального кодекса, однако на вызовы она беспричинно не являлась.

Ввиду этого 27 июня прокуратура Киева заочно сообщила ей о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, и направила подозрение по месту работы и проживания.

Ранее Баласинович намеревалась баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля по списку партии "Европейская солидарность" (под номером 30), однако была исключена из списка партии.

Напомним, на днях в YouTube появилось видео, на котором глава Васильковского райсовета Баласинович сидит за рулем автомобиля и матерится. Авторы видео утверждают, что оскорбления адресованы сотруднице полиции, которая ее остановила. Баласинович, в свою очередь, заявила, что видео было снято более двух лет назад, а в тот момент она находилась в эмоциональном состоянии из-за измены мужа. А само видео - фрагмент ее ссоры с любовницей мужа и ее подругой.