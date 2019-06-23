Денисова: в СИЗО, где удерживают тяжелобольного активиста Бекирова, вспышка кори
Омбудсмен считает его дальнейшее пребывание там крайне опасным.
Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Симферопольском СИЗО, где удерживают тяжелобольного украинского активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори. Об этом говорится на странице омбудсмена в Facebook.
По ее словам, Бекиров не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока возможность его заражения, что является крайне опасным.
"Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным", - написала Денисова.
Омбудсмен отметила, что по словам адвокатов активиста, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал РоSSию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.
В начале июня суд продлил арест тяжелобольному Эдему Бекирову до 12 августа. Следователь заявил, что следствие не располагает материалами, которые доказывали бы невозможность содержания Бекирова в СИЗО.
Ранее адвокат Бекирова сообщал, что у активиста проблемы с сердцем, поджелудочной железой и сахарный диабет.
Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.
19 декабря ФСБ РоSSии сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).
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Политика
23.06.2019 11:59