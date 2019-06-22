Порошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбуждено

Факты, на основании которых отрыты уголовные производства, он называет государственной позицией.

Порошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбуждено
Фото: Макс Левин

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко утверждает, что лично против него не возбуждено ни одного уголовного дела, а факты которые легли в основу уголовного производства, "являются примерами государственной позиции". Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

«Факт первый. Это уголовное дело за то, что я как Верховный главнокомандующий отдал приказ на контрнаступление. Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ Президента Украины, было освобождено 2/3 оккупированной территории Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступлении - это как орден "За заслуги" III степени», - сказал Петр Порошенко.

По его словам, второе уголовное дело было возбуждено по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы на ротацию для обеспечения защиты азовского побережья Мариуполя. Прохождение кораблей должно было состояться по украинскому Керченскому проливу, в соответствии с Конвенцией ООН: «Некоторые беглецы, которые пять лет скрывались за границей сейчас, уже после завершения моих полномочий вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за это приказ возбудить второе уголовное дело. Это как орден "За заслуги" II степени. Я горжусь каждым таким обращением, потому что на посту Президента я делал все для того, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», - подчеркнул Петр Порошенко.

«Третий факт - обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот - ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем на $40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $ 4,6 млрд был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства - когда благодаря нашей команде мы договорились о начале переговоров об энергетическом союзе Украины с ЕС. Я твердо убежден: все, что мы сделали, надо обязательно компетентно и профессионально продолжать.

Последнее, что хочу отметить: информация о продаже или изменение собственности ГТС точно ложь и точно не соответствует действительности», - подчеркнул Петр Порошенко.


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