США готовится эвакуировать 400 военных из подвергшейся обстрелу авиабазы в Ираке

Когда именно начнется эвакуация, пока неизвестно.

США готовится эвакуировать 400 военных из подвергшейся обстрелу авиабазы в Ираке
Фото: americanspecialops.com

США планируют эвакуировать персонал из военной базы в Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники в иракских военных кругах.

Военную базу Балад, где находятся силы США, собираются покинуть около 400 сотрудников корпорации Lockheed Martin и ЧВК Sallyport Global из-за "потенциальных угроз безопасности". Эта эвакуация может продлиться около 10 дней.

По информации издания, эвакуация будет проходить в два этапа и осуществляться военными самолетами. На территории базы останется лишь ограниченное количество персонала, которые связаны с обслуживанием иракских военных самолетов F-16.

Когда именно начнется эвакуация, пока неизвестно, однако сообщается, что это может произойти в любой момент.

Напомним, на прошлой недели авиабаза Балад, которая находится в 80 км от столицы страны Багдада, обстреляли из гранатометов. Кроме того, две другие иракские военные базы, на которых также находятся американские военные, были подвержены ракетному обстрелу.

В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась. 13 июня в Османском заливе на танкерах Front Altair, который ходит под флагом Норвегии, и Kokuka Courageous (Панама) произошли взрывы, из-за которых суда загорелись. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Позже Иран сбил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский дрон типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны.

США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп его отменил.


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