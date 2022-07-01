ППО в Україні не є протиракетною: речник Повітряних сил назвав ключові потреби
Наразі необхідне оснащення для боротьби з тими засобами ураження, якими володіє Росія, нині таке є в сусідніх країнах, як Польща чи Румунія, інформує
Наразі наявні в Україні засоби протиповітряної оборони є саме протиповітярними (ППО), а не протиракетними. В останніх зараз є найбільша необхідність, зважаючи на тактику РФ. Кремль зробив неабияку ставку на ракетні удари, тож системи протиракетної оборони (ПРО) є вкрай необхідними Києву. Про це розповів в ефірі
“Протиракетна оборона – це більш потужні, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння – ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі”, – конкретизував він.