ППО в Україні не є протиракетною: речник Повітряних сил назвав ключові потреби

Наразі необхідне оснащення для боротьби з тими засобами ураження, якими володіє Росія, нині таке є в сусідніх країнах, як Польща чи Румунія, інформує ZN.ua.

ППО в Україні не є протиракетною: речник Повітряних сил назвав ключові потреби
Поки що наявні в Україні засоби протиповітряної оборони є саме протиповітярними (ППО), а не протиракетними (ПРО)

Наразі наявні в Україні засоби протиповітряної оборони є саме протиповітярними (ППО), а не протиракетними. В останніх зараз є найбільша необхідність, зважаючи на тактику РФ. Кремль зробив неабияку ставку на ракетні удари, тож системи протиракетної оборони (ПРО) є вкрай необхідними Києву. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Протиракетна оборона – це більш потужні, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння – ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі”, – конкретизував він.


Оксана Коваль, ZN.ua





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