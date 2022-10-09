Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони

Росія продовжує ракетний терор.

Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
© Офіс президента

Після чергового ворожого обстрілу Запоріжжя глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників прискорити надання Києву сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Про це він написав у твіттер.

Кулеба наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати життя мирних жителів.

«Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки», - йдеться у дописі.

Russia continues its missile terror against civilians in Zaporizhzhia. 12 strikes on residential areas overnight, at least 12 killed and many more wounded. We urgently need more modern air and missile defense systems to save innocent lives. I urge partners to speed up deliveries. pic.twitter.com/nnUT4Lu32d

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 9, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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