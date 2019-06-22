Министр спорта заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях

Беглый депутат не входит в основной или резервный состав сборной Украины по конному спорту.

Министр спорта заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов
Фото: XSPORT.ua

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал решение суда позволить беглому депутату Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду. Об этом пишет "Громадське".

"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях", - заявил Жданов.

Он также сообщил, что согласно приказу министерства молодежи и спорта №5286 от 28.12.2018, Онищенко не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях.

Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях, проинформировал министр.

Напомним, в середине июня стало известно, что беглый депутат Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах и получил отказ. Поскольку не проживал в Украине в течение последних 5 лет, как этого требует избирательное законодательство.

По информации "Слідство.Інфо", Онищенко подал в суд на решение Центризбиркома, предоставив письмо от "Всеукраинской федерации конного спорта Украины", которое подтверждает его участие в соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

Коллегия судей сочла причину выезда Онищенко уважительной и удовлетворила ходатайство.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.


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