Исключенная из списка "Слуги народа" Панченко: "Против меня была организована информационная атака"

В СМИ представили девушку "тусовщицей".

Исключенная из списка
Ирина Панченко
Фото: faceboo/Ирина Панченко

25-летняя Ирина Панченко, которую исключили из списка "Слуги народа", заявила, что против нее была организована информационная атака в прессе.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Апостроф".

"Против меня была организована информационная атака, искусственно мне создали буквально за день негативный образ", - заявила она.

Панченко отметила, что место в списке получила после работы в качестве волонтера в избирательном штабе во Львовской области.

"С конца прошлого года я на волонтерских началах работала в общественном движении Зе!Команды во Львовской области… Там вместе собирали анкеты, проводили агитацию, позже формировали участки... После выборов руководство штаба нам сообщило, что те из нас, кто хочет дальше работать в команде на тех или иных направлениях, могут подать свои анкеты. Я, как и многие другие, подала", - отметила Ирина.

По ее словам девушка до конца не верила, что сможет попасть в избирательный список и то, что ее выбрали, было для нее серьезной неожиданностью.

Еще большим потрясением для кандидата стали последующие события - атака в прессе, где ее представили "тусовщицей". В своем интервью Панченко опровергает этот статус.

"4 года назад я действительно отпраздновала день рождения в одном из указанных заведений. Это подали так, что я постоянно туда хожу. Но это ведь полнейшая ложь!.. Откопали мои фотографии, которые я сделала для личного архива. У нас что - шариат? Девушкам нельзя фотографироваться с открытым лицом?", - пояснила Ирина.

Она отметила, что считает подобные атаки на молодых политиков, которые стремятся изменить страну к лучшему, являются "вакциной, которой кто-то решил проучить молодежь, чтобы не пробовали заниматься политикой".

"Люди, которые давно в политике, к этому, наверное, привыкли. Может для них это и не проблема - а мне от ситуации до сих пор не по себе… получается так, что искали новые лица, без опыта, но давать им дорогу - не готовы. Богатые не подходят - потому украли, бедные - потому что будут воровать, старые - потому связаны со старыми схемами, новые - потому что без опыта. И что делать? Кто тогда нужен?", - спрашивает Ирина.

Девушка отмечает, что все же верит в изменения к лучшему, и "хотела бы стать частью этих перемен".

Ранее сегодня партия Зеленского начала публиковать списки своих кандидатов по мажоритарным округам.


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