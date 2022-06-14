"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов": Зеленский ответил Байдену на обвинения

Президент Владимир Зеленский ответил своему американскому коллеге Джо Байдену на слова о том, что он игнорировал предупреждения о намерениях РоSSии приступить к вторжению. Украинский лидер напомнил, что союзники не предоставили нам необходимое вооружение и системы ПВО, хотя Киев просил об этом в рамках превентивных мер. Об этом Зеленский сказал в интервью ZDF.

Он также рассказал, что Украина неоднократно предупреждала партнеров об угрозе блокады Черного моря и даже представила программу строительства Черноморского флота со страной-партнером.

"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ , сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены превентивные санкции", — сказал президент.